Diego Simeone, treinador do At. Madrid, em declarações sobre João Félix, no final da vitória no terreno do Osasuna, num jogo em que o português marcou dois golos e foi o melhor em campo:

«No ano passado, sim, viu-se o João Félix a espaços, mas em vários momentos. No início da época, após o regresso de lesão... Teve sempre momentos bons. O que faz com que todos falem dele agora como estão a falar é a continuidade e a regularidade que ele está a ter no seu jogo, no seu trabalho. No ano passado comentávamos aqui algumas palavras, como transição, que surpreenderam alguns. Mas com o tempo e com a crença que ele tem no trabalho, isso está a acontecer com ele. Mas houve outros jogadores que estiveram bem, como o Hermoso. Estou feliz com o Vitolo, com o jogo de Herrera. Hoje não tivemos Saúl, Carrasco, Suárez e respondemos à altura»