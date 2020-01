Oblak foi a figura do triunfo do Atlético de Madrid por 2-1 sobre o Levante, deste sábado, da 19.ª jornada da liga espanhola, e no final teve direito a umas palavras especiais do treinador.

O guarda-redes, que defendeu 14 dos últimos 17 remates feitos à baliza do Atlético, fez um par de defesas fundamentais, sobretudo uma: aos 92 minutos parou um cabeceamento de Bardhi que tinha tudo para terminar em golo.

«Oblak salvou-nos», disse Simeone em conferência de imprensa. «Tivemos dez ocasiões de golo em que não marcámos, ainda bem que Oblak nos salvou. É o melhor do mundo», insistiu o treinador do Atlético de Madrid.