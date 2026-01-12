Simeone pede desculpa a Florentino Pérez e Vinicius Júnior
Treinador do Benfica assume que esteve mal no bate-boca com o internacional brasileiro e fala da situação de Thiago Almada
Treinador do Benfica assume que esteve mal no bate-boca com o internacional brasileiro e fala da situação de Thiago Almada
Diego Simeone abriu a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Deportivo da Corunha com um pedido de desculpas a Florentino Pérez e Vinicius Júnior.
«Antes de mais, gostaria de pedir desculpa ao senhor Florentino e ao senhor Vinicius pelo episódio que ocorreu. Não foi correto da minha parte colocar-me nessa posição e aceito, obviamente, que não estive bem. A equipa que ganha é a que merece passar», disse o treinador do Atlético de Madrid.
Simeone referia-se ao bate-boca com o internacional brasileiro nas meias-finais da Supertaça espanhola. O treinador argentino terá ironizado com Vinicius ao dizer que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, o iria «mandar embora».
«Peço desculpas, não perdão. Não tenho mais nada a acrescentar», disse ainda Simeone.
O treinador dos «colchoneros» também abordou a situação de Thiago Almada. O internacional argentino tem tido poucos minutos e já foi associado ao Benfica.
«Ele joga muito bem, tem características como vimos no outro dia, visão de jogo e capacidade de assistência, como quando deu o passe para o Julián [Álvarez]no último lance do jogo. Precisamos dele no seu melhor», concluiu.