Na véspera da visita do Atlético de Madrid a casa do Eibar, Diego Simeone voltou a falar de João Félix. O argentino reiterou a confiança no internacional português.



«A Supertaça foi mais um passo de experiência para um jovem de 20 anos com um talento enorme. Todo este caminho que começa a fazer vai servir-lhe para o futuro. Acreditamos absolutamente no João e precisamos dele. Tem jogo, golo e todas estas experiências no novo clube vão servir para o fortalecer», disse o técnico dos colchoneros, em conferência de imprensa.



El Cholo foi questionado acerca da quota de responsabilidade que tem pelo desempenho do jovem avançado.



«Toda, assumo a responsabilidade com qualquer jogador do Atlético que não dê respostas positivas. Devemos encontrar a melhor versão do João e exponenciar as suas características. Não me preocupo de forma diferente com ele. Estamos com ele assim como com o Lodi», acrescentou.



Simeone voltou a ser interrogado sobre Félix e repetiu os elogios. «Tem 20 anos, tem um futuro enorme e esperemos que dê uma ajuda importante na segunda volta», referiu, encerrando o assunto.



Félix marcou quatro golos em 21 encontros disputados pelo emblema madrileno na presente temporada.



