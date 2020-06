Depois de ter sido herói em Anfield, Marcos Llorente continua em grande forma e tem sido o maior destaque do Atlético de Madrid nesta retoma após a interrupção motivada pela pandemia de covid-19.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Barcelona, Diego Simeone deixou rasgados elogios ao médio espanhol.

«Llorente não é o Messi do Atlético de Madrid. Ele sabe bem isso, está a crescer com a sua humildade e o seu trabalho. Se sai do banco para jogar 20 minutos entra em campo como se a vida dele dependesse disso. Se é titular, igual. Estamos identificados com este estado de ilusão. Espero que possa manter-se assim», afirmou.

Simeone ultrapassou o mítico Luis Aragonés como o treinador do clube de Madrid com mais vitórias no campeonato espanhol e garante que continua com a mesma ilusão que tinha no primeiro dia.

«Não me interessa o que já passou, o futebol é o presente e não te valorizam pelo que fizeste antes, mas sim pelo que fazes agora. Tenho a mesma ilusão do que quando apanhei o avião para vir para o Atlético e queremos continuar concentrados em cada jogo», atirou.