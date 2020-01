Um dos lances mais importantes da Supertaça espanhola ocorreu no prolongamento. Morata seguia isolado para a baliza de Courtois quando Fede Valverde o travou em falta, recebendo o carão vermelho direto e sacrificando-se pela equipa.



O uruguaio foi cumprimentado por Simeone quando seguia para o balneário e no final da partida, o argentino considerou esse momento como o que decidiu a Supertaça espanhola.



«Foi a jogada mais importante do jogo. Disse-lhe 'não te preocupes, qualquer um fazia o mesmo no teu lugar'. Fez o que devia, vamos ver quantos jogos apanha de castigo», começou por dizer o treinador do Atlético de Madrid.



«Faz todo o sentido ter recebido o prémio de melhor jogador do encontro. Ganhou o jogo com aquela falta», acrescentou.



O Real Madrid acabou por conquistar o troféu nas grandes penalidades.