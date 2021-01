Após o triunfo frente ao Sevilha, Diego Simeone abordou a possibilidade de contratar Moussa Dembélé. O avançado do Lyon está a ser apontado pela imprensa espanhol e francesa como eventual sucessor de Diego Costa, jogador que rescindiu contrato com os colchoneros.



«Não tenho confirmação acerca do Dembélé. Na próxima conferência de imprensa falaremos dele», referiu, em conferência de imprensa.



«El Cholo» deixou ainda elogios a Saúl Ñíguez, médio que saltou do banco para anotar o segundo golos do Atleti.



«Como em tudo na vida, primeiro é preciso as pessoas quererem sair das dificuldades. O Saúl quer. Ele sabia que não estava bem, mas trabalhou sempre. Desde os 18 anos que viveu coisas muito boas e agora está a viver outra fase. O Saúl está a ajudar-se a si mesmo e vai sair da situação onde está», afirmou.