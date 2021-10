Luis Suárez acredita que esta vai ser a temporada de João Félix. O uruguaio participou no LaLiga All-Star Gaming Challenge e aproveitou para falar com os jornalistas, tendo elogiado fortemente o companheiro português.

«João Félix é um jogador que faz a diferença no último quarto. Tem um drible invejável, pela facilidade que tem em fazer várias coisas. Obviamente tem coisas a melhorar, como a chegada às zonas de finalização, para que se sinta mais confortável e em melhor forma também em frente ao golo», referiu Suárez..

«Estou convencido que este vai ser o ano do João Félix. Tem um remate admirável para a sua idade e é excelente no drible, aquele drible curto que é imprevisível mesmo para os companheiros: não sabemos se vai dar a bola ou se vai para o espaço porque ele faz isso muito bem.»

Luis Suárez aproveitou também para falar do ex-portista Herrera, que chegou a prometer muito mas ainda não cumpriu as expetativas.

«O Herrera já demonstrou no FC Porto a capacidade e qualidade técnica que tem para as desmarcações em jogo curto ou longo. Aqui enfrenta uma forma diferente de jogar, pelo que nos pede o treinador, mas se deixarem Herrera livre, ele pode fazer a diferença em qualquer jogo com seus passes e mudanças de direção. É um jogador que qualquer colega gosta de ter ao seu lado.»