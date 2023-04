Enzo Alves Vieira, filho de Marcelo, foi convocado para os sub-15 da seleção espanhola.



Uma chamada surpreendente, uma vez que o filho do internacional brasileiro tem apenas 13 anos. No entanto, os responsáveis da Real Federação Espanhola não hesitaram em chamar o jogador do Real Madrid de forma a convencê-lo em definitivo a representar «La Roja».



O talento e os números deixam poucas dúvidas. Enzo superou a marca dos 100 golos pelos merengues e é considerado com uma das maiores promessas de Valdebebas. Tanto é que a Espanha tenta agarrá-lo - tem dupla nacionalidade.



Refira-se ainda que o filho de Marcelo, figura do Real Madrid no passado recente, assinou recentemente o primeiro contrato com o gigante espanhol.