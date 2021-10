Discute-se esta semana o sucessor de Portugal como vencedor da Liga das Nações. Na segunda edição da final four da prova, estão em ação as seleções de Itália, Espanha, Bélgica e França.

Italianos e espanhóis – com os sportinguistas Pedro Porro e Sarabia nos convocados – discutem a primeira meia-final no dia 6 de outubro, em Milão. No dia seguinte, Bélgica – do benfiquista Vertonghen – e França medem forças em Turim.

A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares disputam-se no domingo, dia 10 de outubro.

O calendário completo da final-four da Liga das Nações:

Meias-finais

Quarta-feira, 06 out

Itália - Espanha, 19:45 (em Milão)

--

Quinta-feira, 07 out

Bélgica - França, 19:45 (em Turim)

--

Terceiro e quarto lugares

Domingo, 10 out

Derrotados das meias-finais, 14:00 (em Turim)

Final

Domingo, 10 out

Vencedores das meias-finais, 19:45 (em Milão)