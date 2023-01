O Real Madrid está na final da Supertaça de Espanha, depois de ter ultrapassado o Valência nos penáltis (4-3), no desempate por penálltis, após um empate a um golo.

A equipa merengue adiantou-se no marcador ao minuto 49, com um penálti convertido por Karim Benzema.

Com os portugueses Thierry Correia e André Almeida no onze, o Valência empatou logo no arranque da segunda parte, por intermédio do brasileiro Samuel Lino, ex-Gil Vicente.

O empate levou o jogo para prolongamento, período em que André Almeida foi substituído, por problemas físicos, e depois para penáltis, onde o Real Madrid garantiu o apuramento.

Cömert e Gayà falharam para o Valência, e o Real Madrid está na final, onde vai defrontar Barcelona ou Betis, que jogam esta quinta-feira.

A Supertaça de Espanha está a ser disputada em Riade, e o Real Madrid-Valência por presenciado pelo novo selecionador de Portugal.

Roberto Martínez tem aproveitado a presença na capital saudita para conversar com jogadores portugueses. Primeiro esteve com William Carvalho e Rui Silva (Betis), e depois com Thierry e André Almeida (Valência). Está previsto também um encontro com Cristiano Ronaldo, agora jogador do Al Nassr.