O Supremo Tribunal de Espanha confirmou, esta quarta-feira, a absolvição de Neymar e de ex-dirigentes do Barcelona de crimes de fraude e corrupção. Em causa estava a transferência do brasileiro para os Blaugrana, quando deixou o Santos.

De acordo com o tribunal, não existe nenhuma prova que confirme que tenha havido corrupção entre particulares ou fraude contratual no processo da contratação de Neymar.

O Supremo Tribunal espanhol considerou que a empresa DIS detinha 40 por cento dos direitos económicos do avançado, que foram adquiridos em 2009, contudo não tinha os direitos federativos, algo que permite a transferência entre clubes enquanto um contrato está ativo. Assim sendo, os juízes chegaram à conclusão que o acordo com o Barcelona não teve qualquer prática ilícita.

Para além de Neymar, também os seus pais, os antigos presidentes do Barcelona - Sandro Rossel e Josep Maria Bartomeu e Odílio Rodrigues, antigo dirigente do Santos, foram ilibados de qualquer crime.

Inicialmente, a DIS pedia uma pena de prisão de cinco anos e uma indemnização 35 milhões de euros, contudo reduziu as exigências para dois anos e meio, isto depois do Ministério Público espanhol ter retirado as acusações.