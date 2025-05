Wojciech Szczesny saiu da reforma para colmatar a ausência de Marc-André Ter Stegen no Barcelona e o clube catalão quer contar com o guarda-redes polaco no futuro. Depois da vitória no «El Clásico», Szczesny revelou que tem uma oferta para renovar.

«Não escondo que me ofereceram uma renovação de dois anos, mas preciso de decidir com a minha família o que é melhor para nós. Acho que devo à minha família e à minha esposa tomar essas decisões juntos, por isso, ainda não tomei nenhuma decisão. A maioria das decisões sobre a minha casa são tomadas pela minha esposa e não tenho vergonha nenhuma. Geralmente, as decisões sobre futebol são minhas, mas é uma situação muito incomum, pois estávamos determinados a vir para cá por um ano para tentar realizar os nossos sonhos e depois voltar a jogar golfe. Vou decidir nas próximas semanas. Há também os aspetos logísticos dos estudos, da mudança, etc. Por enquanto, estou a aproveitar o que aconteceu e não me questiono se ficarei aqui ou não», disse o jogador de 35 anos ao Canal +.

Em 29 jogos esta época, Szczesny manteve a baliza a zeros em 13 ocasiões.