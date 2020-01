Surpresa na Taça do Rei com a Cultural Leonesa, equipa da II Divisão B espanhola, a eliminar o poderoso Atlético Madrid, nos 16 avos de final, com uma vitória por 2-1, no prolongamento. João Félix até fez uma assistência para o primeiro golo do jogo, marcado por Angel Correa, mas a sensacional equipa do Reino de León, que não perde no seu reduto desde 2018, empurrada pelos adeptos da casa, respondeu com uma grande exibição, impôs o prolongamento e acabou por fazer a festa no final.

A verdade é que o modesto clube da II Divisão B espanhola não perdia em casa desde que recebeu o Barcelona, há duas temporadas, também na Taça do Rei. Uma equipa muito forte no seu reduto e, por isso mesmo, Diego Simeone não facilitou, apostando num onze com algumas alterações, mas sem prescindir das principais referências, montado num 4x3x3, com João Félix no ataque, entre Correa [direita] e Vitolo [esquerda].

Os colchoneros procuraram assumir as rédeas do jogo desde o início e podia ter ganho vantagem aos 7 minutos na sequência de um grande passe de João Félix a lançar Vitolo para a área, mas o avançado, destacado, atirou ao lado. Saul Ñiguéz também teve uma oportunidade, com uma cabeçada, a cruzamento de Correa, enquanto Herrera, com um remate em jeito fez Lucas brilhar entre os postes com a defesa da noite.

Três oportunidades em poucos minutos, mas o jogo estava longe de ser de sentido único. Sempre que tinha a bola, a equipa da casa procurava surpreender os colchoneros com transições rápidas, com destaque para as intervenções de Sergio Benito, sempre disponível para chegar rápido à frente e provocar calafrios à equipa da capital.

O intervalo chegou num ápice ainda com o marcador em branco e, para a segunda parte, Simeone prescindiu de Herrera para lançar Thomas Partey. O Atlético procurou um futebol mais direto para chegar à bem fechada baliza do Cultural Leonesa, conseguiu ser mais intenso, mas continuou a sentir as mesmas dificuldades diante de um adversário que, além de defender bem, ia sempre experimentando o contra-ataque.

O Cultural Leonesa até esteve perto de abrir o marcador, aos 54 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Sergio Benito a surgir sem marcação ao segundo poste a cabecear por cima da trave. O Atlético respondeu de pronto e João Félix voltou a servir Vitolo de bandeja, mas o avançado espanhol permitiu a defesa de Lucas Giffard, com mais uma grande intervenção. Segundo falhanço do internacional espanhol o que acabou por ditar a sua substituição por Saponjic, antigo jogador do Benfica que somou os primeiros minutos esta época pelo Atlético.

Logo a seguir, aos 61 minutos, o Atlético chegou finalmente ao golo. Mais uma assistência de Félix, da zona central, e, desta vez, Correa aproveitou-a, desviando a bola para as redes de Lukas Giffard.

Um golo que permitiu ao Atlético relaxar, dentro do possível, até porque a equipa da casa reagiu em força, procurando chegar ao empate. A verdade é que a pressão da equipa da casa foi crescendo e tornou-se incomportável e, ao minuto 82, a Cultural Leonesa acabou mesmo por chegar ao empate.

Na sequência de um canto, a defesa do Atlético afastou para a entrada da área e Julen Castañeda, com um pontapé de ressaca, à entrada da área, empatou o jogo.

Um golo que abriu espaço para uma festa incrível nas bancadas, com os adeptos da casa todos de pé a puxar pela equipa nos instantes finais. O Atlético até podia ter evitado o prolongamento, com mais uma assistência de Félix, mas Saponjic, isolado, permitiu a defesa de Lucas Giffard e o jogo foi mesmo ampliado em mais trinta minutos. A Cultural Leonesa assegurava o estatuto de imbatível em casa que ostenta desde 2018.

Já no prolongamento, a eliminatória seguiu em aberto, mas com a equipa da casa a mostrar, cada vez mais, problemas físicos, até porque Simeone refrescou o seu onze com as consecutivas entradas de Camello e Rodrigo Riquelme.

Pelo meio, João Félix esteve perto de resolver a eliminatória, com um bom trabalho à entrada da área a culminar com um remate por cima da trave. Saul Ñiguéz também esteve perto de marcar, na sequência de um canto, mas Lucas Giffard, outra vez ele, correspondeu com mais uma grande defesa.

Já na segunda parte do prolongamento, a Cultural Leonesa acabou por virar o marcador, aos 108 minutos, em mais um rápido contra-ataque, com Gudiño a cruzar para Sergio Benito rematar de primeira, sem deixar cair.

Aumentava a festa da casa, agora com os oitavos de final à vista para desespero de Diego Simeone, sempre irrequieto junto à linha.

O escândalo acabou mesmo por concretizar-se para desespero dos colchoneros perante a festa da imbatível equipa de León.