Athletic Bilbao e Barcelona vão reeditar a última final da Taça do Rei nos oitavos de final da prova em 2021/2022, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

Os catalães são os atuais detentores do título, conquistado 17 de abril de 2021, com um triunfo por 4-0 ante os bascos.

Nos outros jogos, destaque para o dérbi entre Betis (de Rui Silva e William) e Sevilha e ainda para a visita do Valência, dos portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia e do luso-angolano Hélder Costa, ao Atlético Baleares, única equipa do terceiro escalão e que eliminou o Celta nos 16 avos.

O Atlético de Madrid, de João Félix, visita a Real Sociedad.