O Espanhol foi afastado da Taça do Rei de Espanha, perdendo com o Atlético Baleares, numa segunda ronda em que o Girona já tinha sido eliminado pelo Ourense, 'carrasco' do Real Oviedo na primeira fase que compete na terceira divisão.

Em Palma de Maiorca, um golo de Jaume Tovar, ao minuto 54, sentenciou a derrota dos catalães (1-0), quatro vezes vencedores da prova, face aos insulares, do quarto escalão.

O Atlético Baleares qualificou-se para os 16 avos de final, num dia em que Celta de Vigo, Valência, Sevilha e Rayo Vallecano vincaram o seu favoritismo com confortos diferentes.

O Celta de Vigo precisou do desempate por penáltis para vencer o Sant Andreu (7-6), da quarta divisão, após um empate no fim do tempo regulamentar e do prolongamento (1-1), em que Borja Iglesias (105 minutos) reagiu ao golo catalão de Alexis García (103m), antes de os galegos ficarem com 10 jogadores, devido à expulsão de Carlos Domínguez (113m).

Utilizando os portugueses Thierry Correia e André Almeida a partir do banco, o Valência, detentor de oito troféus, só bateu o Cartagena, do terceiro patamar, no tempo extra (2-1).

Jesús Vázquez apontou o golo decisivo (120+1 minutos), já depois de Kevin Sánchez ter falhado um castigo máximo para os murcianos (119m), numa fase em que os valencianos estavam em inferioridade numérica, após expulsão do francês Baptiste Santamaria (112m).

O Sevilha, triunfante em cinco edições, impôs-se fora ao Extremadura (2-1), também da quarta divisão, tendo utilizado o defesa central português Fábio Cardoso a tempo inteiro.

Celta de Vigo, Valência, Sevilha e Rayo Vallecano juntaram-se a Villarreal, Betis, Getafe, Real Sociedad, Elche, Alavés, Maiorca, Osasuna e Levante no lote de primodivisionários apurados para a próxima fase, que se realizará de 16 a 18 de dezembro, com 32 clubes.

O campeão espanhol Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Athletic Bilbau só entram em ação na fase posterior da Taça do Rei uma vez que participarão na Supertaça espanhola, agendada para janeiro de 2026, na Arábia Saudita.