O presidente da Liga Espanhola (La Liga), Javier Tebas, afirmou esta sexta-feira que a próxima edição do campeonato, a de 2020/2021, vai arrancar a 12 de setembro, salvo um agravamento pandémico da covid-19 no país.

Tebas referiu, ainda, que a retoma para a conclusão da atual época está prevista para 11 de junho.

«Começaremos, se Deus quiser, no dia 11 de junho. Esperemos que Madrid e Barcelona passem à fase 2 [de desconfinamento no país] Há mais de 130 pessoas de La Liga a trabalhar para que tudo posso fazer-se de uma nova forma: viagens, organização, tudo. Estamos preparados e o importante é o dia em que terminemos a competição. A próxima vai começar a 12 de setembro», referiu Tebas, num colóquio organizado pelo jornal espanhol Marca.

No início desta semana, Tebas já tinha anunciado a intenção de fazer regressar a edição 2019/2020 do campeonato com o duelo entre Sevilha e Betis, no dia 11 de junho.