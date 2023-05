Muito criticado pelas constantes trocas de palavras com Vinícius Júnior numa semana marcada por episódios de racismo dirigidos ao jogador do Real Madrid em Valência, Javier Tebas tentou retratar-se e enterrar o machado de guerra numa entrevista à ESPN Brasil.

«Não queria atacar o Vinícius, mas a maioria das pessoas entendeu isso e tenho de pedir desculpa. Não tinha essa intenção. Expressei-me mal num mau momento», afirmou o presidente da Liga espanhola.

Recorde-se que Tebas acusou o avançado do Real Madrid de «injuriar» a LaLiga depois de o jogador ter dito que o organismo que tutela o futebol que tutela o principal campeonato de Espanha normalizava o racismo.

Tebas reiterou que a Liga espanhola é vigilante e combate ativamente o racismo, não obstante a recorrência de episódios, a maioria dirigidos a Vini Jr., e respondeu a quem o vê como racista. «Se magoei alguém, se alguém pensou que eu sou racista, está longe da realidade. Já o disse antes: fizemos dez denúncias. Não tínhamos de o fazer, mas fizemos porque não queremos racismo no futebol e mais ainda para com um jogador que vai ser um craque mundial, que é um craque mundial.»

O líder da Liga espanhola elogiou depois Vinícius, que disse ser a principal figura do futebol em Espanha e «um ativo» que pretende continuar a ver no campeonato do país vizinho. «Quando o Vinícius teve uma primeira temporada não muito brilhante e o Messi foi embora de Espanha, perguntaram-me numa conferência de imprensa quem é que passava a ser a figura em Espanha: e eu respondi Vinícius. Vinícius é um ativo do Real Madrid e do futebol espanhol. Queremo-lo connosco.»