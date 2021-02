Depois da derrota contra o Celta de Vigo, o treinador do Elche comunicou que vai apresentar a demissão do comando técnico da equipa.



«Vou dizê-lo diretamente para não haver especulações. Tomei a decisão de não continuar com a equipa. Desejo o melhor aos meus jogadores. Vão continuar a ser os meus jogadores. Deram tudo esta noite, mas lamentavelmente as coisas não saíram. Agradeço todo o tempo que vivi no Elche e a todas as pessoas que conheci», disse Jorge Almirón, em conferência de imprensa após o jogo na Galiza.



O argentino de 49 anos assumiu o comando técnico do Elche no início da temporada e venceu quatro dos 24 jogos disputados, três deles na Liga espanhola. O emblema da Comunidade valenciana é 19.º e penúltimo classificado da Liga espanhola com 18 pontos.