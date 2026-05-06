Dias loucos no universo Real Madrid. Depois da petição dos adeptos merengues para expulsar Mbappé do clube e de Rüdiger ter, de acordo com a imprensa espanhola, e mais tarde comentado por Álvaro Carreras, ter agredido o ex-Benfica, Valverde e Tchouaméni estão agora o centro de uma nova polémica.

Segundo o Jornal Marca, os dois médios do Real Madrid envolveram-se numa forte discussão durante o treino que prepara o «El Clásico», chegando mesmo a vias de facto. De acordo com o jornal espanhol, tudo começou com um lance dividido entre Valverde e Tchouaméni. Os dois jogadores começaram, então, com empurrões.

O Real Madrid, recorde-se, joga diante do Barcelona no dia 10 de maio, às 20h, a contar para a 35.ª jornada da Liga espanhola. Num duelo que se antevê “quentinho”, uma vez que basta que o Barcelona não perca para se sagrar bicampeão, o ambiente dentro dos merengues vai aquecendo cada vez mais.