Enquanto Suso celebrava a conquista da Liga Europa com o Sevilha a sua família era vítima de uma tentativa de assalto.



Num vídeo divulgado pelo jornal Marca, vê-se os assaltantes dentro do pátio da casa do jogador espanhol. De acordo com o diário espanhol, a rápida reação da esposa de Suso, que estava em casa com os dois filhos, assustou os ladrões.



Lembre-se que o antigo jogador do AC Milan foi utilizado por Lopetegui no encontro ante o Inter de Milão, em Colónia, que deu o sexto troféu da Liga Europa aos andaluzes.