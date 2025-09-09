«Teria de jogar 20 anos no Atlético para ganhar o que o Al Nassr ofereceu»
David Hancko recorda a transferência falhada para os sauditas este verão
David Hancko recorda a transferência falhada para os sauditas este verão
David Hancko esteve envolvido numa das grandes novelas de mercado, com a transferência falhada para o Al Nassr. O defesa-central eslovaco recordou como tudo aconteceu e destacou os milhões que o emblema saudita oferecia.
«O Al Nassr não era a nossa primeira opção porque eu sempre quis ficar na Europa. E embora eu tenha conversado com treinadores e diretores desportivos de outros clubes em janelas de transferências anteriores, a transferência nunca se concretizou. Neste verão, só recebi uma oferta, mas foi incrível... Por isso, tivemos de nos sentar e conversar sobre isso. De um certo ponto de vista, não era o ideal ter de arrastar a minha esposa grávida para Riade, do outro lado do mundo, mas ela disse-me que iria e que poderíamos resolver isso», disse o jogador de 27 anos à TA3.
A oferta do Al Nassr era tão elevada que Hancko até fez uma comparação curiosa. «Não vou mentir, aquele contrato foi simplesmente... Se eu comparar contratos, eu teria de jogar no Atlético durante 20 anos para ganhar tanto. E eu tenho um contrato de cinco anos, enquanto com o Al Nassr foram apenas quatro.»
O central ex-Feyenoord chegou a viajar para a Áustria para juntar-se ao Al Nassr, mas teve de voltar para casa.
«Quando começámos a sentir que algo não estava certo na Áustria, o meu agente avisou o Atlético que eles ainda me podiam contratar. E o Atlético fez num dia e meio o que gostaríamos que eles tivessem feito num ano e meio», concluiu.