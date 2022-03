A Liga espanhola divulgou, esta segunda-feira, uma atualização dos limites salariais dos clubes da primeira e segunda divisões de Espanha após o último mercado de transferências.



O maior destaque do documento revelado pelo organismo é o facto de o Barcelona ter um registo negativo: 114 milhões de euros negativos após ter arrancada a época com 97 milhões. Lembre-se que os culés são o único clube com registo negativo depois de em janeiro terem recrutado Aubameyang, Traoré e Ferrán Torres em janeiro.



Por sua vez, o Real Madrid mantém os 739 milhões de euros de teto salarial, visto que não se reforçou em janeiro, e continua a ter o maior orçamento. Já o Sevilha, que recrutou Corona e Martial em janeiro, conseguiu baixar o teto salarial de 200 milhões de euros para 199 milhões.



Também o Atlético de Madrid reduziu o teto salarial de cerca de 171 milhões de euros para 161 milhões.



Relembre-se que a Liga espanhola define tetos salariais para controlar o fair-play financeiro.