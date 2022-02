Thierry Correia e Gonçalo Guedes foram titulares no empate do Valência em casa do Athletic Bilbao (1-1), em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça do Rei.

A equipa basca foi melhor na primeira parte e inaugurou o marcador aos 37 minutos através de Raul García.

Na segunda parte, na primeira jogada de verdadeiro perigo do Valência, o conjunto che fez o empate ao minuto 65 por Hugo Duro, que concluiu da melhor forma uma jogada iniciada por Guedes no lado direito do ataque.

Gonçalo Guedes acabaria por ser o primeiro jogador do Valência a sair, cedendo o lugar a Yunus Musah aos 75 minutos. Pouco depois, o luso-angolano Hélder Costa foi a jogo, também na equipa valenciana, sempre mais expectante do que o emblema basco, que não deixou de procurar, ainda que sem sucesso, o golo que lhe daria a vantagem na eliminatória.

IMPORTANTE: por não estar em vigor a regra dos golos fora, nenhuma equipa parte em vantagem para o segundo jogo.

A 2.ª mão da meia-final da Taça do Rei está marcada para 2 de março. O Athletic, recorde-se, foi finalista vencido nas últimas duas edições.