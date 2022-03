A goleada do Barcelona ao Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, não deixou quase ninguém indiferente. Thomas Muller, figura do Bayern Munique, assitou ao «El Clásico» ficou rendido à exibição blaugrana na capital espanhola.



«Parabéns, Barcelona. Foi um prazer assistir a esta exibição incrível esta noite. Chapeau», escreveu o internacional germânico nas redes sociais.



Lembre-se que o Barça bateu o eterno rival por 4-0 com golos de Aubameyang (dois), de Ferrán Torres e de Ronald Araújo.

Congrats @FCBarcelona 🤛🏼



It was a pleasure to watch this amazing performance tonight. Chapeau 😉👏🏻 https://t.co/zTJT1EmDp1 — Thomas Müller (@esmuellert_) March 20, 2022