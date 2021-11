Toni Kroos juntou-se ao coro de criticas em relação à atribuição da sétima Bola de Ouro a Lionel Messi. O internacional alemão do Real Madrid manifestou-se surpreendido, no decorrer da sua participação no podcast Einfach mal Luppen, por o prémio não ter sido este ano ao companheiro de equipa Karim Benzema.

«Em primeiro lugar, tenho de dizer que os prémios individuais não me interessam. Mas se eles existem, então deviam ser justos. E na minha opinião, este não é o caso. Porque é que não ganhou o Benzema?», começou por perguntar o médio alemão.

Kroos não coloca em causa o valor de Messi, mas defende que este ano havia outros candidatos a ter em consideração. «O que falha, acima de tudo, é a escolha do primeiro classificado. Não há dúvidas de que Messi e Cristiano Ronaldo têm sido os melhores da última década, mas este ano deveria ter ganho outro jogador», acrescentou ainda Toni Kroos.

Karim Benzema foi o quarto jogador mais votado na edição da Bola de Ouro de 2021, ficando atrás de Lionel Messi, Roberto Lewandowski e Jorginho.