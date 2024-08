Foi ver, jogar e marcar. Toni Martínez teve uma estreia de sonho pelo Alavés ao sair do banco para anotar o golo da vitória frente à Real Sociedad, no Anoeta. No final da partida, o ex-FC Porto confessou que nem treinou com a equipa antes do jogo da última quarta-feira.



«Foi a estreia sonhada. Cheguei ontem, não pude treinar porque os contratos ainda não tinham chegado. Assisti ao treino de fora e consegui assimilar o máximo possível», referiu, aos jornalistas, após o encontro.



«Quando o treinador me chamou, eu sabia que tinha de retribuir a confiança que o clube me deu. Não há melhor maneira de começar. O golo dá-me muita confiança e os três pontos são muito valiosos no caminho que estamos a fazer», acrescentou.



Recorde o golo de Toni Martínez: