O treinador do Málaga, Víctor Sánchez del Amo, está a ser alvo de chantagem por ser protagonista de um vídeo de carácter sexual.



Após as imagens terem caído na Internet, o técnico do clube andaluz emitiu um comunicado nas redes sociais revelando que a polícia está a investigar o caso e lembrou que divulgar «conteúdos íntimos de outrem sem o seu consentimento é crime».





Entretanto o Málaga reagiu ao sucedido e decidiu suspender de funções Víctor Sánchez del Amo até a investigação estar concluída.



«Com base nos acontecimentos descobertos recentemente e que ainda não foram devidamente verificados, o Málaga suspendeu de forma imediata o treinador Víctor Sánchez del Amo até que a investigação esteja completa. Daremos mais informações assim que o assunto esteja esclarecido», lê-se na nota divulgada pelo clube.