O treinador do Osasuna, Vicente Moreno, não conteve as lágrimas durante uma conferência de imprensa realizada no âmbito da La Liga, antes do Osasuna-Real Valladolid. Moreno é natural de Massanasa, uma das localidades mais afetadas pelas cheias de Valência, e mostrou-se bastante emocionado ao falar sobre o assunto.

«Queria enviar todo o o meu apoio e solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas por esta catástrofe, a todas as pessoas que perderam entes queridos», começou o treinador na conferência de imprensa, visivelmente abalado com o sucedido. Mais de 200 pessoas morreram, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira.

«O jogo de amanhã é importante e especial. Quero dedicá-lo a todas estas pessoas, especialmente à minha família que está a sofrer. É o mais importante; para além da questão profissional, é pessoal. Amanhã vou pedir aos meus jogadores que se dediquem», continuou.

«Ninguém está a par do que se passa lá, posso garanti-lo porque estou em contacto permanente com os meus filhos. É um caos que não podemos imaginar», afirma o treinador, que está ansioso por reencontrar os seus entes queridos. O Osasuna, bem como outros emblemas de futebol, já anunciaram ajudas financeiras aos afetados.