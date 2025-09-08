A UEFA aplicou a Yeray Álvaraz uma sanção de dez meses por doping.

O defesa-central, presença regular no onze do Athletic Bilbao, testou positivo a uma substância proibida - canrenona, um produto diurético considerado mascarante - num controlo realizado nas meias-finais da Liga Europa com o Manchester United.

Em comunicado, o Athletic Bilbao refere que, apesar da sanção, a UEFA reconheceu que não houve intencionalidade da parte do jogador. «[A UEFA] considerou ter sido provado que a ingestão de uma substância proibida deveu-se ao uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo pertencente à sua mulher que continha a dita substância. O organismo federativo recorda e, conforme a norma vigente, o desportista é responsável pelos seus atos e, em consequência, devia ter confirmado, antes do consumo, se o medicamente era permitido», lê-se.

Yeray estava suspenso preventivamente deste 2 de junho, pelo que o castigo imposto pela UEFA termina a 2 de abril de 2026. Durante a maior parte do período de suspensão, o futebolista de 30 anos estará proibido de treinar com a equipa e, até, de entrar as instalações do clube. A partir de 2 de fevereiro, dois meses antes da autorização para competir, poderá ser reintegrado nos trabalhos.