A derrota escandalosa do Real Madrid em casa do Arsenal (3-0) não passou despercebida aos olhos do mundo, mas as maiores críticas vieram de Espanha, o próprio país. A imprensa não perdoou a equipa de Carlo Ancelotti, falando em coisas como «previsivelmente embaraçosa» ou «grande crise na Casa Branca».

Claro que este é o Real Madrid e esta é a Liga dos Campeões, e o Real Madrid na Liga dos Campeões é capaz de tudo. Mas como lembra Jorge Valdano, um dia os milagres acabam.

«Um dia os milagres acabam», Jorge Valdano na Marca

«O Arsenal foi muito superior. Fizeram um jogo majestoso do princípio ao fim, ao ponto de marcarem três golos e de Courtois ter sido o melhor jogador do jogo. Restam muito poucas coisas para reclamar. Concentrem as vossas esperanças no jogo da volta, na magia do Bernabéu, mas a verdade é que esta equipa mostrou a hesitação que tem vindo a demonstrar e ainda não se encontrou. Os mesmos jogadores estarão no Bernabéu, com um grau de entusiasmo maior do que hoje, porque estão obrigados pela urgência. Talvez a partir desta situação o Real Madrid possa apelar a um novo milagre. O problema é que os milagres têm de ser cada vez maiores e um dia acabam.»

«Vai ser difícil criar o clima para uma reviravolta», Alfredo Relaño no As

«Má noite para Ancelotti, que apostou em Alaba e não deu certo e que, na hora de mudar a equipa, alterou o plano inicial com os laterais, mas não se atreveu a mexer nos primeiros responsáveis pelo naufrágio: Mbappé e Vinicius. Em Londres, os dois até nos fizeram ansiar pelo nervosismo de Endrick. Esta época, já vimos o Real Madrid ganhar muitos jogos com um futebol muito pobre, esperando atrás e confiando nas corridas em campo aberto de Mbappé e Vinicius, mas ontem até isso falhou. E, a partir daí, tudo se desmoronou num previsível efeito dominó, porque a equipa chegou à primavera sem se acertar. Vai ser difícil criar o clima para uma reviravolta improvável.»

«A grande crise já está aberta e Ancelotti será a primeira vítima», Albert Masnou no Sport

«O Madrid pode estar a viver uma semana negra, pois a derrota frente ao Valência deixa-o com poucas hipóteses na Liga e agora está também com um pé fora da Liga dos Campeões. Em quatro dias, as esperanças se dissiparam e a única coisa que se pode esperar é um milagre no Bernabéu. Marcar quatro golos contra o Arsenal não será fácil. Tirar o título de campeão ao Barcelona também não será fácil. A grande crise na Casa Branca já está aberta. E Ancelotti será a primeira vítima.»

«Esta é a oportunidade do Arsenal, não terá uma melhor», Txema Oliden no Mundo Deportivo

«Ao Real Madrid só lhe resta o Bernabéu e a sua magia, mas o Arsenal não é uma equipa inferior e, dependendo da sua forma de jogar, pode causar estragos no campo. Com a equipa de Ancelotti a jogar como ontem, será difícil, muito difícil, recuperar contra um adversário que terá de mostrar que é capaz de se aguentar quando a época está em jogo. O Arsenal precisa de autoridade na Europa. Esta é a sua oportunidade. Nunca terá uma melhor do que na quarta-feira da próxima semana.»

«Este Real Madrid é previsivelmente embaraçoso», Miguel Riaño no El Mundo

«Foi o jogo mais lamentável de um Real Madrid previsivelmente embaraçoso. Não é que o futebol de terça-feira tenha mostrado uma equipa diferente do que o resto da época tem sugerido. O que existia já era claro: viu-se contra o Barcelona, contra o Liverpool, contra o Milan e contra todos os outros grandes adversários, exceto o grotesco City de Guardiola. Este é o trabalho de Ancelotti e do clube em toda a sua glória: uma equipa que, com Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinicius é incapaz de dominar um único minuto de um único jogo.»

«O Real Madrid depende da ficção para se salvar», Manuel Jabois no El Pais

«A sensação é a de que as peças de Lego do Real Madrid brilham como nenhuma outra, mas, na hora de as encaixar, é preciso forçá-las para as partir. Ou então tentar fazer com que a figura a construir se pareça com a da tampa da caixa, deixando-as a pouca distância umas das outras. O clube está a lutar na Liga, mas na Europa, na terça-feira, assinou uma sentença de morte. Agora dependem da ficção - aqueles filmes em que algo acontece no último segundo - para os salvar. Não é que costumem dar-se mal nestes filmes, mas é claro.»