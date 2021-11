Durante o jogo contra o Rayo Vallecano, os adeptos do Valência voltaram a manifestar-se contra o acionista maioritário do clube, Peter Lim.



Embora as imagens televisivas não tenham exibido a manifestação de protesto da «afición che», os jornalistas da «Onde deportiva» valenciana filmaram o momento a partir da bancada de imprensa. No vídeo é possível ver cartazes a dizer: «Lim, go home», o que significa, «Lim, vai para casa».



Os (novos) protestos contra o empresário de Singapura surgem após uma reunão com alguns dos principais grupos de adeptos do clube. Veja: