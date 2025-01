O Valência venceu o Eldense por 2-0 esta terça-feira e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha.

No Estádio Nuevo Pepico Amat, primeiro golo da partida foi apontado por Sergi Canós, aos nove minutos, num belo remate de pé esquerdo. Ainda na primeira parte, Diego López fez o 2-0, aos 39 minutos.

Na segunda parte, o médio português André Almeida foi a jogo no Valência aos 58 minutos, altura em que no Eldense, equipa da II Liga espanhola, entrou o avançado Francisco Mascarenhas. Masca, como também é conhecido, estreou-se pelo Eldense, clube ao qual chegou nos últimos dias, oriundo do Oviedo.

Este jogo fechou os 16 avos de final da Taça do Rei.

Os 16 apurados, 12 deles da liga

Além do Valência, estão na próxima fase da prova estas 15 equipas: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Betis, Real Sociedad, Celta de Vigo, Leganés, Osasuna, Rayo Vallecano, Getafe (todas da liga espanhola, 12 no total), Almería e Elche da II Liga espanhola, Ourense da terceira divisão (Primera RFEF) e Pontevedra da quarta divisão (Segunda RFEF).

O sorteio dos oitavos de final da Taça do Rei está agendado para esta quarta-feira.