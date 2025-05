O documentário de Vinicius Júnior na Netflix estreou na passada quinta-feira e já motivou críticas do Valência, que exige uma «retificação imediata» do conteúdo apresentado.

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

O emblema «ché» considera que a produção da Netflix sobre o que aconteceu no Mestalla «não corresponde à realidade» e representa uma «injustiça» contra os adeptos que, segundo o clube, são alvo de «falsidades».

«Baila, Vini» é o nome do documentário que aborda a carreira do internacional brasileiro e, entre outros temas, os episódios de racismo que tem sofrido em Espanha. O jogador do Real Madrid denunciou insultos racismos a 21 de maio de 2023 no estádio do Valência e, no documentário, surge a legenda «macaco, macaco (mono, mono)» aquando das imagens do momento em que se ouvem cânticos das bancadas. O clube, por sua vez, insiste que o que se ouve é «idiota, idiota (tonto, tonto)».

O Valência está a estudar a possibilidade de processar a Netflix.