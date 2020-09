Duas equipas da mesma cidade frente a frente, dois portugueses para cada lado: Valência e Levante defrontaram-se este domingo na primeira jornada do campeonato espanhol, com a vitória a sorrir ao clube che, por 4-2.

Dos quatro portugueses presentes na ficha de jogo, só Gonçalo Guedes foi titular, pela equipa do Mestalla. Thierry Correia não saiu de banco, tal como Rúben Vezo e Hernâni no lado da formação visitante.

Apesar da derrota, o Levante entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto de jogo, por Morales.

Gabriel empatou pouco depois, aos 20m, mas aos 36m Morales voltou a colocar de Paco Lopez em vantagem.

Vantagem essa que voltou a durar pouco, já que Maxi Gómez voltou a igualar a contenda aos 39 minutos.

No segundo tempo, Cheryshev entrou para o lugar de Guedes aos 71 minutos e quatro minutos volvidos assistiu para Manu Vallejo para o 3-2 do Valência. O mesmo Vallejo fechou as contas do jogo nos descontos.

No País Basco, o Betis, com William Carvalho a titular, entrou com o pé direito na La Liga de forma dramática, ao vencer nos instantes finais o Alavés.

O internacional espanhol Sergio Canales fez o único golo da partida já para lá da hora, aos 90+4 minutos, após assistência de Tello, antigo jogador do FC Porto.

Nos outros jogos do dia, o Huesca de Luisinho – entrou a um minuto dos 90 – empatou a uma bola no terreno do Villarreal, o mesmo resultado que se verificou no Valladolid-Real Sociedad.