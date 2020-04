José Vicente Cuxart Vaquer, ex-jogador e atual funcionário do Valência, faleceu esta sexta-feira aos 57 anos, vítima de doença prolongada.



Nascido em Barcelona, Cuxart subiu à primeira equipa do Valência depois de ter passado pela filial, o CD Mestalla. O antigo futebolista, que tanto jogava como médio centro ou defesa, representou ainda o Villarreal e o Levante.



Nos últimos anos, José Vicente Cuxart estava ligado ao emblema valenciano, trabalhando na cidade desportivo de Paterna.



«O Valência expressa as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e companheiros de trabalho de José Vicente Cuxart Vaquer, jogador do clube nos anos oitenta e querido funcionário da entidade. Descansa em paz», escreveu o clube nas redes sociais.



El Valencia CF desea expresar sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de José Vicente Cuxart Vaquer, jugador del club en los ochenta y querido empleado de la entidad. DEP. pic.twitter.com/GedW3O30Po — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) April 10, 2020