Aos 33 minutos do jogo contra o Cádiz, os jogadores do Valência abandonaram o terreno de jogo depois de Mouctar Diakhaby ter recebido alegadamente insultos racistas de um adversário.

Tudo começou com uma discussão entre o defesa do clube «che» e Juan Cala. O francês ficou furioso com oponente e tentou explicar a situação ao árbitro, que lhe exibiu o cartão amarelo. Logo de seguida, Diakhaby decidiu que não queria continuar em campo e os colegas seguiram-no, recolhendo aos balneários.

O jogo foi, por isso, momentaneamente interrompido, mas entretanto retomado, já sem Diakhaby em campo, ele que foi substituído por Guillamón.

«A equipa reuniu-se e decidiu voltar ao relvado para lutar pelo emblema, mas firme na condenação do racismo em todas as suas formas», escreveu o Valência, nas redes sociais, acrescentando ainda que foi o próprio Diakhaby que pediu aos colegas para voltarem ao relvado para terminarem a partida.

Veja toda a situação:

[Artigo atualizado]