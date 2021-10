O Barcelona apanhou um susto, mas acabou por vencer o Valência (3-1) e quebrar um ciclo de dois desaires consecutivos.



Com Gonçalo Guedes de início, a formação «che» teve um início de sonho em Camp Nou. José Gayà aproveitou um corte da defensiva contrária para a entrada da área, encheu o pé e fez um grande golo. 0-1 logo aos cinco minutos.



Vida difícil para Koeman. No entanto, quem tem jogadores com o talento de Depay ou de Ansu Fati arrisca-se a não perder. Os dois combinaram bem na esquerda e o prodígio espanhol atirou em jeito para o fundo da baliza de Cillessen. Mais um belo golo no anfiteatro catalão.



Gayà foi do céu ao inferno rapidamente. Depois de ter feito um golaço, o internacional espanhol cometeu uma falta dentro da área. Depay bateu o compatriota Cillessen «à bomba» e consumou a reviravolta catalã.



Na segunda parte o Cillessen manteve o Valência - sem o lesionado Thierry Correia no banco - na discussão da partida. Por outro lado, o ferro da baliza de Ter Stegen evitou novo empate. Não marcou o Valência, marcou o Barcelona. Outra vez Depay na génese do lance. Paulista não saiu e deixou Coutinho em jogo. O brasileiro recebeu, rodou e fez o 3-1. Primeiro golo do criativo com a camisola do Barça desde 29 de novembro de 2020.

Koeman aproveitou e fez estrear um dos reforços mais sonantes da temporada: Kun Aguero. O argentino, regressado de lesão, teve pouco tempo para se mostrar tal como o português Hélder Costa: ambos entraram aos 86 minutos.



Com esta vitória o Barcelona chegou aos 15 pontos e subiu ao 7.º lugar da Liga espanhola, estando a cinco da líder Real Sociedad. Por sua vez, o Valência é 9.º com 12 pontos.