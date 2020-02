Quase quatro meses depois, Gonçalo Guedes está apto e pode voltar à competição em breve. Para já o internacional português não vai ser convocado para o encontro da Taça do Rei frente ao Granada, desta terça-feira.



«Gonçalo Guedes está disponível», confirmou Albert Celades, em conferência de imprensa, acrescentando que não irá convocar o jogador.



O extremo, que regressou aos treinos no dia 27 de janeiro, lesionou-se no tornozelo direito em outubro ao serviço da seleção portuguesa, numa derrota na Ucrânia (2-1), no apuramento para o Euro2020.



Em sentido contrário, Garay não joga mais esta temporada. O ex-Benfica sofreu uma rotura nos ligamentos do joelho direito frente ao Celta de Vigo e terá de ser operado, explicou o clube «che».