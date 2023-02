O Valência perdeu por 1-0, no Coliseum Alfonso Pérez frente ao Getafe, no fecho da 22.ª jornada e caiu para o penúltimo lugar.



O novo treinador do conjunto «che», Rubén Baraja, lançou o português André Almeida de início, mas ainda não pôde contar com Thierry Correia. O Valência até criou as primeiras ocasiões do jogo, mas na resposta Domingos Duarte não ficou longe de abrir o marcador.



O nulo perdurou até ao minuto 82 quando Borja Mayoral, na sequência de um canto, deu os três pontos à equipa de Quique Flores. O Getafe chegou aos 22 pontos e ocupa o 16.º posto enquanto o Valência é 19.º com 20.



Classificação da Liga espanhola