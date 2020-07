O Valência continua a receber más notícias, depois da derrota caseira com o At. Bilbao, a terceira consecutiva (0-2): os exames confirmaram que Rodrigo saiu desse encontro com uma lesão no joelho direito.

De acordo com o emblema «che», Rodrigo Moreno tem uma «rotura parcial do ligamento lateral externo do joelho direito».

O Valência não avança com estimativa do tempo de paragem, pois deixa a avaliação pendente das próximas semanas.