O Valladolid aguarda que a FIFA valide a contratação de Jovane Cabral, por empréstimo do Sporting, que entrou «no prazo e na forma, cumprimdno horários e documentação» apesar de «alguns incidentes», refere o clube.



O diretor desportivo do Valladolid, Fran Sánchez, explicou que o acordo com o jogador foi assinado às 20h30 e preparada a devida documentação, «mas houve uma série de incidentes e falhas informáticas que impediram de confirmar a contratação».



O dirigente do clube espanhol mostrou-se confiante de que a decisão da FIFA será comunicada «antes do fim de semana» para poder incorporar o avançado no plantel, tal como aconteceu com Cyle Larin e Darwin Machís, além de Amallah e Hongla.

Jovane Cabral foi ponderado pelo Valladolid face às saídas de última hora de Sergi Guardiola, cuja oferta foi concretizada pelo Cádiz, e de Shon Weissman, que pediu para sair para o Granada, após a última jornada, para ter mais minutos.

«Perguntei ao Sporting e a alguns profissionais que trabalharam com ele sobre o Cabral e achámos que era uma grande oportunidade para o clube, porque ele é poderoso e pode jogar na frente ou na ala, tendo em conta que a equipa ficou com dois atacantes: Sergio León e Larin», detalhou.

Jovane Cabral, de 24 anos, volta a ser emprestado pelo Sporting após ter sido cedido à Lazio na segunda metade da época passada, tendo feito apenas quatro jogos e um golo pela equipa italiana.

O Valladolid ocupa, recorde-se, a 17.ª posição da Liga espanhola.