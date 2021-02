O futebolista português Ferro está a viver os primeiros dias no Valência, clube no qual encontrou o compatriota Gonçalo Guedes, ambos com passado na formação do Benfica, também o primeiro clube que representaram como sénior.

Num vídeo elaborado e partilhado pelo Valência, Guedes e Ferro foram filmados a trocar algumas palavras sobre os primeiros dias do defesa em Espanha, tendo Guedes sublinhando o passado e a formação nos encarnados.

«As pessoas que conheci até agora, só posso falar bem, tenho sido bem recebido. Mesmo os adeptos já me enviam algumas mensagens, mas eu quero é mostrar dentro de campo que estou aqui porque quero ajudar o clube, atingir os objetivos e jogar contigo novamente vai ser especial», disse Ferro, antes das palavras de Guedes.

«Vai ser bom, vamos mostrar mais uma vez ao mundo que a formação do Benfica está muito bem e que em Valência estamos a fazer grandes coisas e dar o melhor de nós para continuarmos ao mais alto nível», referiu o extremo.