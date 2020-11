O Barcelona foi derrotado pelo Atlético de Madrid (1-0), no passado sábado, e Leo Messi não escapou às críticas pelo rendimento nos últimos jogos. O holandês Marco van Basten não gostou da postura do argentino nos últimos jogos, mas também as exibições de Antoine Griezmann não passaram despercebidas.



«Ele simplesmente está a jogar mal. Ele e o Griezmann jogam como uns pasteleiros», disse o antigo avançado ao canal televisivo Ziggo Sport.



«Ele não está feliz com a situação em Barcelona e tudo o que o rodeia. Houve também aquela confusão com Griezmann. E, sem dúvida, também lhe incomoda o facto de não haver público. É uma acumulação. Não vemos a pessoa que conhecemos», acrescentou.



Recorde-se que Messi não viajou com a restante comitiva do Barcelona para a Ucrânia, onde esta terça-feira o emblema espanhol defronta o Dínamo de Kiev.