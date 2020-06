Rafael van der Vaart foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid na temporada 2009/10. Dez anos depois, o antigo internacional holandês quis criticar publicamente o agora avançado da Juventus, mas falhou totalmente nos pormenores históricos.



Em conversa com Peter Crouch no Daily Mail, Van der Vaart lembrou um jogo em Espanha contra o Sp. Gijón em que fez um hat trick. Depois desse jogo, diz Van der Vaart, Cristiano Ronaldo estava muito chateado no balneário, até invejoso, por não ter marcado nenhum golo nessa vitória do Real por 6-0. «Se fosse eu e tu, Peter, teríamos ido celebrar com umas cervejas depois do jogo.»



Há alguns problemas no relato de Rafael van der Vaart. Primeiro, nesse Real Madrid-Sp. Gijón, realizado a 24 de setembro de 2008, Cristiano Ronaldo ainda era futebolista do Manchester United. O português só se mudou para Madrid no verão de 2009.



Segundo: o jogo não acabou 6-0, mas sim 7-1. Van der Vaart só acertou mesmo no seu número de golos.



É possível que Rafael van der Vaart estivesse a pensar noutro 6-0, já com Cristiano Ronaldo ao seu lado no Real. Mas também aí a história não bateria certo. Van der Vaart marcou dois golos ao Saragoça numa goleada por esses números, mas Cristiano também fez um golo. Foi a 19 de dezembro de 2009.



Em que ficamos, Rafael?