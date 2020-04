Vice-presidente demissionário, Emili Rousaud afirmou nesta sexta-feira que «alguém meteu dinheiro ao bolso» no Barcelona.

Rousaud é um de seis elementos da direção de Josep Maria Bartomeu que se demitiram nesta quinta-feira. «Não sei a que nível foi, nem se o presidente sabia, mas parece-me claro que aconteceu», acrescentou o ex-dirigente, em declarações à RAC1 sobre o alegado desvio de dinheiro.

Rousaud tentou explicar depois que tudo está relacionado com o ‘Barçagate’, no qual uma empresa fora contratada para descredibilizar pessoal do Barça, inclundo jogadores, nas redes sociais: «A chave está na fragmentação de faturas e da respetiva auditoria. Não podíamos desviar o olhar. A auditoria tinha duas partes, uma para ver se de facto desconsiderava algumas pessoas e outra o milhão de euros que se pagou, cujo valor ainda está por confirmar se é real. O convite de sairmos por parte do presidente chega quando essa informação prestes a sair. Este tema das redes sociais é sujo.»

O ex-vice-presidente desconfia do timing de Bartomeu a sugerir que o grupo se demita, algo que o presidente tentava fazer por estes dias. «Eu estava na comissão de adjudicações que controla os pagamentos entre 200 mil e um milhão de euros e este contrato com a I3 Ventures foi dividido para iludir a minha comissão», afirmou Rousaud.

«A auditoria está praticamente terminada, o presidente sabe o que lá está e esse é um dos fatores pelos quais prescinde de nós», continuou Rousaud.

O ex-dirigente admite outra divergência com o presidente da direção: «Influi que a redução salarial aos jogadores, do nosso ponto de vista, era insuficiente para encarar os efeitos da pandemia. Expressámos isso em reunião, está nas atas e fizemo-lo por lealdade ao clube.»