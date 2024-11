Quase um mês depois das cheias em Valência, o Mestalla voltou a receber um jogo de futebol. Vestidos a rigor, os adeptos da formação «che» prestaram homenagem às vítimas da tragédia que se abateu sobre a cidade.



Antes da partida, jogadores de Valência e Betis transportaram para o relvado um laço negro em homenagem aos que perderam a vida. Alguns adeptos deixaram escapar lágrimas enquanto o restante público aplaudia.



Depois, as três equipas colocaram-se à volta de uma bandeira gigante da comunidade valenciana para mais um tributo não só a quem perdeu a vida, mas também às forças de segurança, aos serviços de emergência, aos voluntários.



Assim que a bola começou a rolar, o Valência foi melhor que o Betis, que teve Rui Silva na baliza. Não foi preciso, de resto, esperar muito para ver golos e aos 14 minutos o marcador já tinha mexido por duas vezes.



Com o duelo empatado ao intervalo (1-1), a formação «che» foi bem melhor no arranque da etapa complementar e marcou três golos em seis minutos (!): Hugo Duro bisou e Diego López também fez o gosto ao pé. O melhor que o Betis conseguiu foi reduzir para 4-2 por Chimy Avila.



Veja o vídeo e as fotografias da homenagem às vítimas da DANA: