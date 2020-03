Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid, não resistiu à Covid-19 e faleceu este sábado aos 76 anos. Após os dois filhos terem deixado sentidas mensagens de despedida ao pai, foi a vez do emblema de Chamartín deixar um vídeo arrepiante de homenagem ao seu ex-dirigente.



Sanz, lembre-se, conduziu os destinos do Real entre 1995 e 2000 e foi um dos presidentes mais titulados da história dos merengues: conquistou duas Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Liga espanhola, uma Supertaça de Espanha.



«Dividi a minha vida com Real Madrid e a minha família. Estou muito orgulhoso de ambos. Para mim o Real Madrid é praticamente tudo», ouve-se Sanz dizer durante o vídeo.



Parte o homem, mas ficam as memórias.