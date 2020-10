O Granada recebeu e venceu o Sevilha por 1-0, num jogo que ditou a ascensão da equipa de Rui Silva, Domingos Duarte e João Costa ao topo da classificação e ficou marcado por uma «cueca» que o ex-Sporting Marcos Acuña levou de um adversário.

O argentino, que não foi titular mas rendeu cedo Escudero, aos 18 minutos, foi driblado de forma sublime sobre Kenedy, que colocou a bola em habilidade pelo meio das pernas de Acuña.

Com Rui Silva e Domingos no onze inicial, o Granada resolveu a partida a seu favor com um golo de Yangel Herrera, aos 82 minutos.

O Granada tem agora 10 pontos, os mesmos do Real Madrid, que é líder. Os merengues têm quatro jogos, menos um que o Granada. O Sevilha é oitavo à condição, com sete pontos em quatro jogos disputados: sofreu a primeira derrota na prova.