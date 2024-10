O Barcelona goleou o Real Madrid por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu e aumentou a vantagem na liderança da Liga espanhola. Após o jogo, os jogadores blaugranas festejaram a valer no balneário com um pedido a Hansi Flick.



«Três dias livres, três dias livres!», cantou o plantel culé.

O Barça dizimou o eterno rival com quatro golos na segunda metade do desafio: Lewandowski bisou, Yamal e Raphinha também faturaram.



A festa do Barcelona no balneário do Bernabéu: